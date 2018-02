Benoit Sambou fusille les leaders de l’opposition : « Vous n’êtes que des malhonnêtes, des complexés… »

La visite de trois jours au Sénégal du Président Français, Emmanuel Macron a suscité des polémiques. des réactions tant du côté de l’opposition que de la société civile, qui ont même parlé de recolonisation du Sénégal par la France qui veut reconquérir le marché des entreprises et des usines sénégalaises.



A Ziguinchor où il était pour l’élargissement des bases de son parti, l’Alliance pour la république (APR), le ministre- conseiller Benoît Sambou, Président de la Commission nationale du dialogue des territoires, a eu de grosses difficultés pour avaler cette pullule amère.



Hier, M. Sambou s’est attaqué ouvertement aux leaders de l’opposition. «Vous êtes tous des malsains, des malhonnêtes et des complexés », a-t-il dit à l’opposition sénégalaise. Le chargé des élections de l’Alliance pour la république soutient que «l’opposition au Sénégal doit sortir de son complexe du colonisé. Ces membres passent tout leur temps à nous servir des débats qui ne nous grandissent jamais. Ils doivent, au contraire, être lucides tout en regardant bien les choses auxquelles ils font face. Cette opposition sénégalaise égoïste, qui passe tout son temps à faire dans des débats puérils et enfantins a, en vérité, perdu la raison», indique Benoit Sambou.



Il se demande, «pourquoi cette opposition qui passe tout son temps à polluer les esprits des Sénégalais, ne porte-t-elle pas le bilan ou les réalisations du Président Macky Sall ? ». Il soutient par ailleurs, que « cette polémique, est à la fois entretenue et portée par des intellectuels malhonnêtes ».



Il signale que l’opposition doit arrêter ce débat consistant à « faire croire aux populations que le Sénégal peut grandir ou l’Afrique peut se développer sans contact économique, culturel, social avec le reste du monde. Aujourd’hui, aucun pays dans le monde aujourd’hui ne peut se développer en vivant dans l’autarcie. Nous avons l’obligation de construire des synergies d’actions, des partenariats avec d’autres nations.



S’il y a des pays qui ont atteints un niveau de développement plus important que nous, il est très normal que nous collaborions avec eux. Nous ne regardons pas la France comme un pays colonisateur. Elle est pour nous un partenaire comme les autres pays du monde. Et cela est un pari que le Chef de l’Etat Macky Sall a réussi. Il a même diversifié le partenariat du Sénégal», a martelé Benoit Sambou. Qui reconnait par ailleurs, qu’il faut davantage accompagner le secteur privé sénégalais par la capacitation, afin qu’il puisse répondre aux besoins de financements et des réalisations des programmes du Plan Sénégal Emergent.



Il note la lucidité de regarder les choses en face et de comprendre les leviers sur lesquels le Sénégal doit s’appuyer pour construire son développement.



« L’opposition doit reconnaître le mérite du Président Sall et s’exprimer sur son bilan positif», a conclu Benoît Sambou.









L’Observateur