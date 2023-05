Best Bank awards 2023 : Le magazine Global finance prime Société Générale Sénégal pour la sixième année consécutive

Il s’agit de Société Générale Cameroun, pour la cinquième année consécutive ; Société Générale Madagasikara, pour la troisième année consécutive et la troisième participation de la filiale ; et Société Générale Sénégal, pour la sixième année consécutive.



Les lauréats 2023 ont été choisis dans 36 pays et territoires d'Afrique. Ce sont les banques qui ont répondu attentivement aux besoins de leurs clients sur des marchés difficiles et ont obtenu de solides résultats tout en jetant les bases de leur succès futur.



Elles ont également su gérer leurs actifs et leurs passifs de manière avisée à la lumière des scénarios de taux d'intérêt en rapide évolution, fait-on savoir.



« Alors que la crise bancaire se propage des États-Unis à d'autres régions, il est plus important que jamais d'identifier les meilleures banques en matière de services, de stabilité et de connaissances institutionnelles », a déclaré Joseph D. Giarraputo, directeur éditorial de Global Finance.



Il ajoute que les Best Bank Awards de cette année récompensent les institutions financières qui offrent la plus large gamme de services ainsi que la fiabilité requise pour des relations financières à long terme.



Toutes les sélections ont été faites par les éditeurs de Global Finance après des consultations approfondies avec des dirigeants financiers d'entreprises, des banquiers et des consultants bancaires, et des analystes du monde entier. Global Finance a pris en compte des facteurs quantitatifs objectifs aussi bien que des informations subjectives éclairées.



Les critères objectifs pris en compte comprenaient la croissance des actifs, la rentabilité, la portée géographique, les relations stratégiques, le développement de nouvelles activités et l'innovation dans les produits.



Les critères subjectifs comprenaient les opinions d'analystes d'actions, d'analystes de notation de crédit, de consultants bancaires et d'autres personnes impliquées dans l'industrie.



Ces récompenses illustrent une nouvelle fois la capacité d'adaptation des entités africaines de Société Générale en période d'incertitude, leur engagement sans faille et les efforts déployés pour répondre aux besoins de leurs clients.



