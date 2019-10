Beyoncé sublime en longue robe jaune à sequins

Alors qu'avait lieu samedi soir à Atlanta l'inauguration du studio de production de l'acteur américain Tyler Perry, Beyoncé a fait une apparition surprise aux bras de son mari Jay-Z. Si elle n'était pas attendue, elle fut en tout cas très remarquée, et pour cause !



C'est dans une sublime robe longue dorée et recouverte de sequins que la chanteuse a fait son apparition. Col montant, manches longues, longueur chevilles et forme fourreau, la création était signée Yousef Al Jasmi, un styliste originaire du Koweït. Si le designer est davantage spécialisé dans les robes de mariées et les robes de soirées, une chose est sûre : il sait parfaitement bien mettre en valeur les courbes féminines.



Donnant une illusion de seconde peau, la robe jaune dorée portée par Beyoncé la mettait parfaitement en valeur. Côté accessoires, la Queen avait opté pour des boucles d'oreilles pendantes argentées et incrustées de diamants, des bagues argentées elles aussi, et un make-up dans les tons gold, rehaussé par un rouge à lèvres rouge orangé.



Enfin, comment ne pas parler de sa coiffure ? Raie au milieu et baby hair plaqués, Beyoncé arborait une magnifique tresse, tellement longue qu'elle frôlait le sol … On est fan !