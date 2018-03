Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bien-être : Voici comment sentir bon toute la journée Rédigé par leral.net le Samedi 3 Mars 2018 à 14:51 | | 0 commentaire(s)|

Sentir bon, c’est agréable! Pour nous, et pour les autres. C’est en quelque sorte, un présage de propreté et de fraîcheur. Dans cet article, Afrikmag vous donne les astuces pour garder votre parfum toute la journée, sans faute.

Se laver plus d’une fois par jour

Il s’agit de la première étape. Oui, pour sentir bon, il faut d’abord être propre. Lorsqu’il fait chaud, on a tendance à transpirer. Il faudrait alors prendre ses précautions et se laver deux à trois fois par jour, selon les besoins. Prenez votre douche, avec du savon, et frottez bien les endroits susceptibles de vous faire sentir mauvais. Il s’agit des aisselles, de la nuque et des cheveux. Evitez d’utiliser les gants de toilette, ou si vous ne pouvez pas vous en passer, nettoyez-les souvent.

Porter des habits adéquats

Beaucoup négligent cet aspect, mais il est très important. Les tissus en nylon ont tendance à retenir la température. Ils vont alors nous faire suer plus vite, et faire disparaître notre fraîcheur. Privilégiez plutôt les vêtements en coton. Le plus important, c’est surtout d’enfiler des vêtements propres. Le soir, à la descente, ne rangez pas tout de suite vos vêtements. Si vous ne voulez pas les mettre dans le linge sale, étalez-les au dehors pour les faire sécher au soleil.

Mettre du déodorant et du parfum

Vous vous y attendiez sûrement ! C’est l’une des étapes clés pour sentir bon toute la journée. Utilisez des déodorants, sous forme de roll-on ou avec un vaporisateur. Il en existe qui se gardent toute la journée, et qui n’entachent pas vos vêtements. Ensuite, mettez du parfum. Mais pas n’importe où. Il est arrivé que certains mettent du parfum sur leurs habits et qu’ils se soient entachés. Préférez plutôt les endroits sensibles de votre corps, : la nuque, le cou, les aisselles, l’avant-bras et derrière l’oreille. Pour conserver cette odeur, achetez de l’huile de parfum. En général, ça se vend en petite quantité, mais c’est très efficace pour conserver son parfum toute la journée. Durant votre pause, vous pourrez en remettre aux endroits indiqués.

AUTEUR: Fatou Oulèye SAMBOU



Accueil Envoyer à un ami Partager