Bien prendre soin de sa santé: Les bonnes conduites pour le jeûne Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2023 à 10:33 | | 0 commentaire(s)| La communauté musulmane a démarré depuis hier, jeudi 23 mars 2023, le Ramadan. Et c'est parti pour un mois de jeûne, de prières et d'accomplissement d'œuvres pieuses comme l'aumône… Dans cette dynamique, une bonne surveillance de sa santé est nécessaire. Quelques conseils d'étudiants en nutrition, pour bien vivre le jeûne !

Pendant le Ramadan, il est conseillé aux musulmans dont la santé est bonne de pratiquer quotidiennement le jeûne. Un exercice de foi qui démarre à l’aube, jusqu’au coucher du soleil. A cet effet, le jeûne est rompu au coucher du soleil avec un repas appelé «ifatr» (en arabe ou «ndogu», en Wolof). Puis, un autre repas est pris juste avant l’aube, appelé «suhoor» («xëdd»).



Selon des étudiants en nutrition de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a été démontré que le jeûne peut avoir des effets positifs sur la santé. Dès lors, durant ce mois de Ramadan quelques règles à suivre, en matière d’alimentation, sont nécessaire, selon ces étudiants.



Il s’agit de boire beaucoup d’eau entre le ndogu et le xëdd, mais de manière fractionnée. Les températures élevées peuvent faire transpirer davantage le jeûneur ; à cet effet, il est donc important de boire des liquides pour remplacer ce que l’on perd pendant la journée. Ne pas remplacer l’eau avec des boissons gazeuses ou trop sucrées, surtout. Pour ces étudiants en nutrition, les jeûneurs peuvent également augmenter leur consommation d’eau en mangeant des aliments hydratants tels que des tomates, des pastèques, pamplemousse, de la soupe ou encore des salades et légumes



Consommation pour le «ndogu»



Il est conseillé aux jeûneurs de manger quelques trois dattes lors de la rupture du jeûne. Une façon traditionnelle et saine de commencer l’iftar (le ndogu, rupture du jeûne). Selon ces étudiants, les dattes sont une excellente source de fibres. Manger des fruits et légumes, riche en fibres, qui renforcent la réhydrations, apportent des vitamines et minéraux et facilitent la digestion.



Ces sources d’énergies peuvent être trouvées dans les fruits et légumes verts comme les salades, concombres, courgettes, bananes, pommes, raisins entre autres, mais aussi les agrumes comme l’orange, la mandarine, le pamplemousse, entre autres. Il est aussi conseillé de manger de la viande maigre, de poulet, de poisson, de plats riches en légumineuses, pour avoir une bonne portion de protéines saines. Choisir des céréales qui fournissent à l’organisme de l’énergie et des fibres comme le «cere» (couscous de mil), «fonde» (bouillie de mil), «cakiri» (sorte de couscous de mil au lait caillé), «ceebu jën» (riz au poisson) ou du pain.



Consommation pour le «xëdd»



Selon des étudiants en nutrition, le «suhoor» (xëdd) est le repas léger pris avant le début du jeûne, tous les jours ; ceci s’applique tout particulièrement aux groupes ayant des besoins particuliers comme les adolescents, les personnes âgées, les femmes enceintes et les mères allaitantes, ainsi que les enfants qui choisissent de jeûner.



A cet effet, il est conseillé de prendre des aliments à base de céréales comme du «fonde» ; «cere», «muhamsa» qui apportent assez d’énergie permettant de tenir jusqu’au «ndogu». Mais aussi des fruits à index glycémique bas comme la banane



A Eviter

Pour cette période, il est déconseillé de consommer beaucoup de sucreries pendant ou après le ndogu. Limiter aussi la consommation de sel ainsi que la consommation excessive de bouillon. Éviter les aliments frits et transformés riches en gras ou en sucre. Éviter de manger en excès au cours des repas. Les gros repas peuvent causer des brulures d’estomac et de l’inconfort. Faire du sport, comme la marche, est toutefois recommandé

Sud





