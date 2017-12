Biens mal acquis : Les 200 milliards de Mimi Touré créent des ennuis à Macky Sall

En révélant que 200 milliards francs Cfa ont été recouvrés dans la traque aux biens acquis, Aminata Touré a plus créé des ennuis au président Macky Sall qu'elle lui a rendu service. L’envoyée spéciale du Président Sall a effet, relancé la polémique sur les honoraires des avocats commis dans le dossier.



Des avocats du pool de 10 conseils, alors commis dans le dossier, prête la bonne foi à l’ancien ministre de la Justice et exigent le payement de leurs honoraires à la hauteur de la somme recouvrée, rapporte L’Observateur. "Elle parle en connaissance de cause. Si l'État ne dément pas ses propos, c'est parce que ce qu'elle dit est vrai", confient-ils au journal. Déterminés, ces conseils de l'Etat du Sénégal promettent d’engager la bataille pour être payés sur la base des 200 milliards annoncés par l’ancien ministre de la justice.



Dans un passé récent, ils avaient élevé la voix pour exiger de l'Etat, le respect de ses engagements pour leur constitution dans le dossier des biens dit mal acquis.



Selon les informations de la presse, lors d’une réunion au Palais à laquelle avaient pris part, l'ex-ministre de la Justice, Sidiki Kaba et l’agent judiciaire de l’Etat, Antoine Diome, le Président Macky Sall a proposé aux avocats de signer un avenant dans lequel, ils (les avocats) se retrouveraient chacun avec 750 millions de F Cfa parce que conseille-t-il, «les Sénégalais ne comprendraient jamais qu’ils perçoivent un montant aussi élevé ». Certains avocats ont opposé un niet catégorique et insisté sur le respect de la première convention, mais d’autres ont accepté. Mais entre-temps, le Président Macky Sall est revenu sur cette proposition.



En lieu et place de ce qui leur revient de droit, c’est-à-dire les 2 milliards proposés par le Président Macky Sall, l’Etat a décidé de ne payer que 2 milliards pour tous les avocats réunis. Ce qui fait moins de 200 millions de F Cfa par avocat.



Suffisant pour susciter leur courroux.