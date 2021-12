Bientôt la CAN au Cameroun: Les prostituées augmentent leurs prix

L’arrivée de la Can au Cameroun va entraîner les prostituées à revoir leurs prix à la hausse. Selon afrinews247, l’association des travailleuses de sexe du Cameroun a annoncé une augmentation des prix.



Actuellement, les professionnelles du sexe publient et révisent de nouveaux prix avant la grande fête du football africain. C’est dire que les professionnelles du sexe sont aux derniers réglages pour satisfaire les supporters et spectateurs, qui ne se contenteront pas seulement des matchs de football.













Rewmi

Ndèye Fatou Kébé