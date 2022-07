Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bientôt sur MARODI TV et sur SUNU YEUF - 1/8 - Moïse Adjodjéna Badji Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Juillet 2022 à 22:05 | | 0 commentaire(s)|

Quel est le titre de la prochaine série évènement Marodi qui sera diffusée en exclusivité sur la chaîne SUNU YEUF et MARODI.TV?



Découvrez-le en collectant tous les jours un indice dans les différentes vidéos !



Donnez votre réponse en commentaire et participez au tirage au sort pour gagner 4 bons de 25000 F chacun, 2 places pour assister au tournage de la série ou 10 abonnements CANAL+ formule EVASION d'une valeur de 20000 F chacun et d'une durée d' 1 mois (installation et kit inclus).

Que le meilleur gagne !



Créer des émotions fortes et de qualité et les rendre accessibles à tous les consommateurs du Sénégal et d’Afrique, tel est l’engagement de Marodi TV.



S’inspirer des émotions des différentes couches de la population pour créer des opportunités de visibilité et d’engagement pour les marques, telle est l’opportunité qu’offre Marodi TV.



