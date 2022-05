Bienvenue au Grand théâtre... oups au Sénégal ! (Leral.net) Sérieusement, que se passe-t-il actuellement au Sénégal ? Qui y a jeté un container de sel, non pas par dessus l’épaule mais complètement à la renverse ?! Cette question mérite que le peuple entier observe une minute de silence, histoire de reprendre ses esprits, pour ensuite s’y pencher avec beaucoup d’intérêt. L'heure est grave !

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 15:31 | | 0 commentaire(s)|

L’alerte a été lancée depuis un moment ,mais semble tomber dans l’oreille d’un sourd. Personne ne lève le petit doigt pour mettre fin à toute cette mascarade. On observe, on fait le constat, on en débat dans les salons et grand-places et puis… c’est tout ! Rebelote dès le lendemain, avec des scènes encore plus croustillantes que le bon sens, dans son état le plus normal, ne saurait imaginer.



En réalité, sur la scène politique sénégalaise, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Ils semblent tous jouer un rôle, consciemment ou inconsciemment, par choix ou par manque de choix. Quoi qu’il en soit, le constat est sans appel : le Sénégal, tant sur le plan social que politique, semble perdu, désemparé et en pleine zone de turbulences.



On marche complètement sur la tête dans ce pays jadis réputé noble, digne et valeureux. En effet, le Grand théâtre ne saurait rivaliser d’artistes de pointe, de scènes épiques et de comédiens de renom, avec la scène politique sénégalaise, telle qu’elle est actuellement animée. La seule différence, les acteurs qui y jouent, ne se sont pas laissés encombrer de déguisements ou de costumes, minutieusement choisis pour interpréter les rôles qui leur sont confiés. Détrompez-vous ! Ils sont drapés de jolis costumes prêt-du-corps, qui leur serrent tellement qu’ils y sont mal à l’aise pour, à tête reposée, prendre les décisions qu’il faut. En apparence, ils semblent jouir de toutes leurs facultés mentales mais la réalité est que le pouvoir leur a fait perdre la tête depuis belle lurette !



Résultat : ils disent et se dédisent, se dandinent d’un parti à un autre, se croyant dans une foire. Comble du comble, ils finissent par se perdre, voire se noyer dans leur mauvaise foi ! Ce n’est pas pour autant qu’Ils sont lunatiques ou bipolaires. En vrai, ces gens ont tout simplement fini par s’inventer une réalité qui leur est propre. Ils ont leur propre éthique et leurs propres principes. Pauvre d'eux ! Pauvre de nous !



Cependant, la goutte d’eau qui a fait déverser le vase provient du robinet de la justice sénégalaise. Laquelle est à géométrie plus que variable. Elle n’hésite pas à se munir d’une baguette magique pour mystifier ce qui est banal et démystifier ce qui dépasse pourtant, les limites du moral. Elle nous sort des numéros de magie dont les plus grands magiciens cherchent encore la formule. En effet, cette justice veut paraître imprévisible à nos yeux et signaler à gauche pour tourner à droite. Il faut croire qu’elle a réussi. Oui, parce qu'il est possible au Sénégal de passer, du jour au lendemain, d’une plainte non recevable à une reconnaissance de culpabilité, pour un même délit et sans explications. C’est devenu à la tête du client où selon le contexte. Nous, peuple sénégalais, n’y comprenons plus rien et finissons par être de simples spectateurs, béats et estomaqués.



Mesdames et Messieurs, nous ne sommes pas vos marionnettes et encore moins vos pions d’échec, que vous pouvez placer et déplacer comme il vous plaît ! Respectez un peu le peuple sénégalais pour qui vous êtes censés travailler. Pensez au legs que vous devez laisser à vos enfants et à vos petits-enfants. Ressaisissez-vous avant que le clap de fin ne vous prenne au dépourvu.



Bref ! A quand le prochain épisode ?

La Rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook