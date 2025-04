Bilan COVID-19 au Sénégal : Une riposte multisectorielle, avec plus de 789 milliards FCfa mobilisés

🦠 Une pandémie historique, une réponse nationale structurée

Le Sénégal a enregistré son premier cas de COVID-19, le 2 mars 2020. En réponse, les autorités ont lancé une stratégie multisectorielle coordonnée, alignée sur les recommandations de l’OMS, avec pour objectif de limiter la propagation du virus et atténuer ses effets socioéconomiques. Un plan national de contingence a été élaboré, structuré autour de huit axes : coordination, surveillance, laboratoires, contrôle aux points d’entrée, traitement des cas, hygiène hospitalière, logistique, et communication.



💰 Force COVID-19 : 789 milliards FCfa mobilisés

Pour soutenir cette riposte, l’État a mis en place le Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES), financé via le fonds « Force COVID-19 » doté de 1 000 milliards FCfa.



Répartition des ressources (2020) :

- Partenaires techniques et financiers (PTF) : 667,3 milliards FCfa (84,5 %)

- Financement interne de l’État : 102,2 milliards FCfa (13 %)

- Contributions volontaires : 19,9 milliards FCfa (2,5 %)​



🔍 Bilan par axe du PRES

1. Renforcement du système de santé

- Construction et réhabilitation de centres de traitement épidémiologique (CTE)

- Dotations en médicaments et équipements à 27 hôpitaux régionaux

- Difficultés : Répartition inégale, absence de suivi, ruptures de stock dans certains CTE​



2. Résilience sociale

- Distribution alimentaire : 146 008 tonnes de denrées à 1,1 million de ménages

- Soutien aux étudiants et à la diaspora

- Limites : Ciblage opaque, ruptures logistiques, absence de justificatifs dans plusieurs régions​



3. Sauvegarde du tissu économique

Subventions et exonérations pour entreprises impactées



- 5,5 milliards FCfa alloués au secteur culturel



- Retards et manque de reddition des comptes pour plusieurs aides​



4. Approvisionnement en produits stratégiques

- Sécurisation des stocks en hydrocarbures, médicaments et produits essentiels

- Manque de traçabilité sur certaines exonérations douanières accordées​



📉 Impact économique et social

La pandémie a fait chuter la croissance économique à 2,8 % en 2020, contre 6,8 % en 2019. Des milliers d’emplois ont été perdus. Pourtant, aucune évaluation ex post du PRES n’a été réalisée à temps, par le Ministère de l’Économie​

🔬 Recommandations de la Cour des Comptes

- Améliorer la gouvernance des fonds d’urgence

- Mettre en place un contrôle interne robuste

- Renforcer la transparence des exonérations douanières

- Effectuer une évaluation d’impact systématique pour en tirer des leçons durables​

