Bilan de la COVID-19 et performations sanitaires du Sénégal: les chiffres livrés par le Chef de l’Etat Extrait du discours à la nation du chef de l'Etat Macky Sall, voici le Bilan mondial du Coronavirus et les performances du Sénégal

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

Quand le Président Macky Sall s’adressait à la nation le 23 mars dernier pour proclamer l’état d’urgence, selon ses chiffres, le monde comptait plus de 340 000 personnes affectées par la pandémie COVID-19, dont plus de 15 000décédées.



Notre pays en était à un total de 79 malades, 8 guéris, zéro décès et 71 patients sous traitement.

A la date d’aujourd’hui, la maladie a atteint plus de 10 100 000 personnes à travers le monde et causé plus de 502 000 décès.



Notre pays totalise 6698 personnes testées positives, dont 4341 guéries, 108 décédées et 2248 actuellement sous traitement et un malade évacué.



Je prie avec vous pour que nos morts reposent en paix et que nos malades recouvrent la santé.



Malgré l’augmentation du nombre de cas positifs, notre système de santé continue de montrer ses capacités de résilience et d’adaptation dans l’accueil et le traitement des malades.



Les performances dans la riposte anti COVID-19 jugées considérables :



A ce jour, le SAMU a reçu plus de 726 000 appels d’alerte.

Nous avons réalisé plus de 78 338 tests. 24 824 contacts ont été suivis par nos services.

Le taux de létalité au Sénégal est de 1,5%, contre une moyenne africaine de 2,5% et de 5,2% au niveau mondial.



Le Sénégal affiche un taux de guérison de 64,8%, contre une moyenne africaine de 48% et mondiale de 50%.



A l’échelle nationale, les statistiques montrent que les principaux foyers de la pandémie sont essentiellement localisés dans les régions de Dakar, Diourbel et Thiès, qui concentrent 92% des cas de contamination.



Le Département de Dakar à lui seul totalise 54% des cas recensés sur l’ensemble du territoire national.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos