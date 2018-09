Bilan des chavirements de pirogues en Casamance : 40 rescapés, un mort et 8 disparus

On dénombre 11 rescapés après le chavirement d’un chalutier vendredi, à l’embouchure du fleuve Casamance. Trois (3) ont été sauvés par le navire Aline Sitoé Diatta, trois (3) par la marine nationale, basée à Elinkine et deux (2) par des piroguiers. Trois (3) autres auraient regagné les côtes gambiennes, selon Sud Fm qui cite les trois rescapés, repêchés samedi au petit matin par le navire Aline Sitoe Diatta. Ces rescapés qui se trouvaient en observation dans un hôpital de Ziguinchor ont finalement retrouvé leurs familles. A l’heure actuelle, seuls quatre pêcheurs sur les 15 qui se trouvaient dans le chalutier manquent à l’appel.



Deux pirogues dans lesquels se trouvaient des pêcheurs en majorité des Ghanéens ont également chaviré presque au même endroit entre vendredi et samedi. "Le premier avait à son bord 22 pêcheurs. Dix-neuf (19) ont pu être secourus et les trois autres sont portés disparus. L’un des disparus a été retrouvé mort et enterré à Elinkine après l’autorisation Procureur de la République", renseigne le directeur de la surveillance des pêches, le colonel Mamadou Ndiaye sur la RFM. "La seconde embarcation avait à son bord 14 pêcheurs. Dix personnes ont été secourues et deux autres sont portées disparues", ajoute-t-il.



Au moment où ces lignes sont écrites, on dénombre au total, 40 rescapés, 1 mort et 8 portés disparus. Des opérations de recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le reste des personnes, portées disparues.



Ces chavirements sont dus aux fortes agitations qui avaient secoué les côtes cette semaine. Les services météorologiques avaient pourtant, appelé à la vigilance, les pêcheurs. Elle a fait l’alerte d’une houle dangereuse sur les côtes casamançaises entre le vendredi 7 à partir de 18 heures jusqu’au samedi 8 sept 2018, aux environs de 21 heures.



Leral.net

