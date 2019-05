Bilan sécuritaire du mois d'avril 2019: 3698 personnes interpellées, 14 bandes d'agresseurs démantelées La Direction de la sécurité publique (Dsp) a arrêté 3698 personnes, démantelé 14 bandes d'agresseurs et de cambrioleurs, mis hors état de nuire 280 individus pour des infractions liées aux stupéfiants, constaté 455 accidents dont 10 mortels, saisi 11090 pièces au cours du mois d'avril 2019. D'après le quotidien "L'As", des contrôles inopinés ont été faits dans les résidences meublées et auberges au niveau des Almadies, de Nord et Ouest Foire, des Parcelles Assainies, de Cambérène, de Sacré Coeur, de la Vdn, de Grand-Yoff et de Petit Mbao.

