Bill Jobs Institute expulsé de ses locaux à Ouest Foire

Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale en premier et dernier ressort hier mardi 27 août, la Chambre des Petits Litiges du tribunal de Commerce de Dakar a prononcé en premier lieu, la résiliation du bail liant les parties.



Ainsi, le président Ibou Sarr a ordonné l'expulsion de la société Bill Jobs Institute des lieux, sis au rez de chaussée 1er étage droite et 2e étage gauche et droite à Ouest Foire à la villa n°270 à Dakar de ses biens et de tout occupant de son chef.



Pis, l'institut doit également payer au sieur Sidy Diop la somme de 12 824 800 FCFA au titre des arriérés de loyers impayés, de mars 2019 à juin 2019, en plus d'un reliquat de 269 0400 FCFA, outre la somme de 500 000 FCFA au titre des dommages intérêts.



Le plaignant, représenté par M. Mouhamadou Moustapha Tounkara, avait commis Me Marame Dia Sylla pour la défense de ses intérêts. Cette dernière avait en face d'elle, son confrère Me Mouhamadou Malal Barry, constitué pour Bill Jobs Institute.