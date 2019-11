Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Billie Eilish grande gagnante des MTV Europe Awards Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 11:28 | | 0 commentaire(s)| MTV Europe Awards dans la catégorie suisse (Best Swiss Act), c'est la rappeuse lucernoise de 24 ans Loredana qui a été distinguée.

La chanteuse américaine Billie Eilish a été couronnée dimanche meilleure révélation et interprète de la meilleure chanson («Bad Guy») aux MTV Europe Awards. Ariana Grande, la plus nominée, est repartie les mains vides de Séville.



«Je vous remercie tellement pour ce prix de la meilleure chanson, je vous adore!», s'est exclamée Billie Eilish dans une vidéo diffusée durant la cérémonie. Cette dernière était organisée par la déclinaison européenne de la chaîne musicale américaine dans la ville du sud de l'Espagne.



Billie Eilish. Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, alias Billie Eilish, née le 18 décembre 2001 à Los Angeles, en Californie, est une auteure-compositrice-interprète américaine. ... Son premier single, Ocean Eyes, est sorti en mars 2016, devient viral, enregistrant près de 87 millions d'écoutes durant le mois de juillet 2018 .



