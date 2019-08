Birahim Seck, Forum Civil : « Les Fondations des Premières dames, sources potentielles de financement du terrorisme »

Le Coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck s’est attaqué sur son compte Twitter, aux Fondations des Premières dames. D’après lui, ces fondations sont sources potentielles de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent.



« Fondations des premières dames: sources potentielles de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », lit-on, sur son compte Twitter.



