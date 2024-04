Licenciés abusivement: Le collectif des postières et postiers non reconduits du Sénégal, reçu en audience par l’honorable député Guy Marius Sagna Le collectif des postières et postiers non reconduits du Sénégal, a été recu en audience par l’honorable député Guy Marius Sagna. Ledit collectif a exposé sa situation au sein de la boîte et dégagé ses perceptives. Guy Marius Sagna a promis de transmettre leurs doléances aux autorités concernées et de faire personnellement le nécessaire.

Le collectif des postières et postiers non reconduits du Sénégal a indiqué clairement au député que certains parmi eux en étaient à leur troisième contrat. D’autres en étaient à leur deuxième, dont des stagiaires, avec plus de deux, voire trois fois des contrats.



En d’autres termes, l’injustice subie aux bénéfices de certains qui ont vu leur contrats régularisés, voire reconduits, avec des preuves, bien entendu, a été évoquée.



Après avoir compati à ce fardeau, l’honorable député s'est félicité de l’existence du collectif. Et, il a également promis non seulement de transmettre leurs doléances aux autorités concernées mais également de faire personnellement le nécessaire. Ainsi, Guy Marius Sagna a demandé de lui trouver un document (plan social) qui lui a été remis par la suite.







