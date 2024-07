Birahim Touré de Leral TV se Prononce sur la Suspension Temporaire des Contrats de la Lonase pour une Transparence Renforcée Birahim Touré, le directeur de l'information de Leral TV, a récemment pris position concernant la suspension temporaire des contrats de la Lonase. Dans son intervention, il a souligné l'importance de cette mesure pour renforcer la transparence et a expliqué que de telles conventions avec les directions et ministères sont courantes et nécessaires.



Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juillet 2024 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

Il a tenu à préciser que, contrairement à d'autres institutions comme les impôts et domaines ou la RTS, la presse n'a pas de fonds communs ni de caisse noire comme le président, le premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale. "La presse ne se nourrit que de publicité. L'aide à la presse ne sert absolument à rien," a-t-il déclaré. Selon lui, les charges financières de la presse sont considérables, et des organes comme Leral TV doivent payer des millions pour des services tels que la TNT, le satellite, CANAL+, Startimes, et IPTV.



Touré a également abordé la question des pseudo-influenceurs, appelant à cesser les manipulations et les fausses allégations. Il a insisté sur le fait que la suspension des contrats est temporaire et n'a pas été mise en place pour insulter Ousmane Sonko ou quiconque d'autre. "Ce n'était pas un moyen de guerre. Les médias ont besoin de publicité, c'est pourquoi les structures signent des contrats avec Leral ou d'autres médias," a-t-il ajouté.



En conclusion, Birahim Touré a réaffirmé que la suspension temporaire des contrats vise à renforcer la transparence et n'a pas pour but de nuire à qui que ce soit. Leral TV continuera de jouer son rôle de média indépendant tout en cherchant des solutions pour soutenir ses activités et répondre aux attentes de son audience.



