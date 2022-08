Birame Soulèye Diop: « BBY dagne léne mbarane, lekk séne khalisse, voté dji fénéne, yéna tay »

Face à la presse, la tête de liste départementale de l’intercalions YAW-WALLU et ses alliés ont magnifié le travail abattu par les thiessois et les remercient pour leur confiance au sortir des résultats provisoires. Birame Soulèye Diop montre que l'inter coalition YAW-WALLU est largement devant le BBY dans le département Thiès. Avant de rappeler : "Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages". Selon lui, l’objectif principal, c'est de restaurer les nobles vertus et valeurs du département de Thiès. Ensuite, il est revenu sur l'achat de consciences lors de la campagne. "Beaucoup d'argent a été distribué dans les marchés, le jour du scrutin, pour acheter la dignité des Thiessois. Mais, qu'ils sachent que le citoyen thiessois est incorruptible".