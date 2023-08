Birame Soulèye Diop dénonce un deal Quinze minutes après le démarrage de la plénière consacrée à l’examen du projet de loi modifiant le code électoral, la séance a été suspendue pendant plus d’une demi-heure. Pour cause, les députés de la majorité ont décidé de quitter les lieux, suite aux déclarations du député Omar Cissé, sur l’origine de la fortune du Président Macky Sall. Le parlementaire a invité ses collègues à mettre fin à la spirale visant à éliminer des candidats à la Présidentielle.

Des propos jugés fallacieux et discourtois par le groupe parlementaire de Benno entraînant la suspension de la séance.



Le président du groupe parlementaire de Yaw, Birame Soulèye Diop, s’est rendu au bureau du président de l’Assemblée nationale, pour lui demander les raisons de la suspension de la séance. Sur place, le parlementaire révèle avoir trouvé les présidents des groupes parlementaires de BBY, Wàllu et un représentant de Taxawu Sénégal, en réunion. Dénonçant un deal, il dit n’avoir pas été associé à cette réunion secrète.



Selon lui, le problème demeure l’amendement déposé par le groupe parlementaire Yaw relatif à l’article 57, qui demande que le mot électeur soit enlevé parce qu’il valide l’exclusion de certains candidats.

