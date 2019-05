Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Birane Ndour parmi les « 50 jeunes qui font bouger le Sénégal » Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 00:32 | | 0 commentaire(s)| Dans son 88 ème numéro, « Intelligences Magazine » a voulu montrer la créativité, l’engagement ainsi que le savoir-faire de « 50 jeunes qui font bouger le Sénégal ». À travers ces lignes de reconnaissance, « Intelligences Magazine » met en évidence, selon une catégorisation bien définie, les leaders de moins de 40 ans qui révolutionnent le Sénégal par leur touche et leur esprit entrepreneurial.



Nous pouvons distinguer dès lors certaines catégories telles que : Celle de la culture avec l’ascension fulgurante de Waly Seck; des médias (avec l’impact certain de la presse en ligne telle que Dakaractu, Seneweb…); du sport avec les performances de certains sénégalais comme Sadio Mané, Kalidou Coulibaly etc. Nous pouvons aussi noter le côté environnemental, gouvernemental, entre autres.

Ce palmarès contribue à la valorisation de l’apport insoupçonné de ces jeunes qui font preuve à travers leur secteur d’activité, de patriotisme…

SCIENCES ET RECHERCHE

Salma Sylla ( Première astrophysicienne sénégalaise )

Moustapha Cissé ( Directeur du centre africain de recherche sur l’Intelligence artificielle de Google )

Mamadou Yauck ( Professeur, Docteur en statistique )

Fary N’dao ( Ingénieur géologue, Essayiste )

Marie Jeanne N’diaye ( Ingénieure de système d’exploration spatiale )

Rahma N’dao ( Etudiante d’excellence au lycée central de Pickerington Ohio, Présidente de la fondation Rahma Les leaders de demain )

INSTITUTIONS

Pape Sarr ( Délégué général à l’Entrepreneuriat Rapide )

Mame Rokhaya Lo ( Première femme pilote des Armées du Sénégal)

Abdou Karim Fofana ( Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique )

Mamadou Fall Kane ( Secrétaire permanent adjoint du Cos-Pétrogaz )

Dr Arame Tall ( Experte senior en charge du portfolio adaptation/changements climatiques de la Banque Mondiale )

Commissaire Tabara Ndiaye ( Porte-parole de la police nationale )

ENTREPRENEURIAT

Saliou Mboup ( PDG Carrefour Médical )

Khadidiatou Nakoulina ( Fondatrice de NEST for ALL )

Khadim Bâ ( Directeur général de Locafrique )

Fatoumata Ba ( Fondatrice de Janngo )

Elimane Lam ( Président directeur général de JP Holding )

Moustapha Sow ( PDG et Fondateur de SF Capital )

Anta Babacar Ngom ( Directrice générale de la Sedima )

Aminata Kane Ndiaye ( Directrice générale d’Orange Sierra Léone )

Abdou Kane ( PDG de WAW Telecom )



Bara Gueye ( Directeur général de Clean Oil )

Fati Niang ( CEO de Black Spoon )

Bill Abdoulaye Diarra ( Co-fondateur et PDG de mTick )

MEDIAS

Serigne Diagne ( Directeur de publication de Dakaractu )

Maïmouna Ndour Faye ( PDG du groupe 3M Universel )

Birane Ndour ( Directeur général du Groupe Futurs Médias )

Serigne Massamba Ndour ( Ingénieur en télécommunications, Fondateur de Marodi TV )

Oumy Ndour ( Journaliste et cofondatrice de Lady’s Club Mag )

Abdoul N’diaye ( Directeur général de la 2Stv )

Pape Djibril Fall ( Journaliste à la TFM )

SPORT

Sadio Mané ( International sénégalais, FC Liverpool )

Gorgui Dieng ( Joueur des Minnesota Timberwolves, NBA )

Kalidou Koulibaly (Footballeur, Naples)

ENGAGEMENT CITOYEN

Ndambaw Kama ( Scénariste et militante contre les violences basées sur le genre )

Cheikh Fall ( Président des Africtivistes )

Sobel Aziz Ngom ( CEO de Social Change Factory )

Madiagne Touré ( Président d’ELA )

Ousmane Bocar Diallo ( Président d’honneur et Fondateur de la Fédération des Etudiants et Stagiaires Sénégalais de France (FESSEF)

Brice et Serge ( Les jumeaux activistes )

ARTS ET CULTURE

Selly Raby Kane ( Fashion Designer )

Wally Seck ( Artiste )

Mati Diop ( Réalisatrice, en lice pour la Palme d’Or du Festival de Cannes )

Mohamed Mbougar Sarr ( Romancier )

Aisha Dème ( Fondatrice d’Agendakar.com et de SIRIWORO )

Sophie Zinga Sy ( Fashion Designer )

Ndèye Fatou Kane ( Ecrivaine )

Maah Khoudia Keita ( Artiste, Co-fondatrice de l’association Care Albinos )

Khadija Aisha Ba ( Fondatrice de la marque l’Artisane )

Omar Victor Diop ( Artiste Photographe )

Sur sa page facebook, le Directeur général du Groupe Futurs Médias (Gfm) a chaleureusement remercié Mme Amy Sarr Fall et le magazine économique «Intelligence» « d’avoir intégré (sa) modeste personne dans le Top des 50 jeunes managers les plus influents du pays ».

« Être ainsi vu, m’amène forcément à redoubler d’ efforts et à convoquer davantage les termes de référence du management mais surtout les qualités nécessaires du Leadership », écrit-il.



