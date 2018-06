Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Blac Chyna : Fraîchement célibataire, elle s’affiche plus heureuse que jamais ! Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juin 2018 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

Blac Chyna trompée par son petit ami de 18 ans, les détails choc de leur rupture dévoilés !



Nouvelle rupture à Hollywood ! Trompée par son boyfriend de 18 ans, Blac Chyna n’a pas hésité à le larguer. Voici les détails de leur rupture.



C’est la fin de leur histoire. Alors que Blac Chyna et son chéri de 18 ans assumaient leur relation malgré les critiques, les deux tourtereaux sont désormais séparés. Une rupture surprise quand on sait qu’il n’y a pas si longtemps, bon nombre d’internautes étaient persuadés que la jeune femme de 30 ans était enceinte de son boyfriend, YBN Almighty Jay.



Pour rappel, les deux lovebirds s’étaient rencontrés sur Christian Mingle, un site de dating. La star de TV-réalité avait alors commencé à fréquenter le jeune homme en février dernier, avant de se faire un tatouage en son honneur. Malheureusement pour elle, cette relation n’aura pas duré. La raison ? Plusieurs infidélités !



À en croire les informations rapportées par TMZ, YBN Almighty Jay aurait trompé Blac Chyna. Une source s’est d’ailleurs confiée à ce sujet au tabloïd américain : « C’était clairement un manque de respect pour Chyna parce que le rappeur de 18 ans n’arrêtait pas de draguer d’autres filles sur les réseaux sociaux. » Mais les révélations ne s’arrêtent pas là !



L’indiscret poursuit : « YBN aurait même mis l’une d’entre elles enceinte ». Vous avez dit drama ? Si un proche du jeune homme a tenu à préciser qu’il n’y avait aucune confirmation sur le fait que son ami ait vraiment un bébé en route, ses écarts n’auront pas empêché Blac Chyna de le quitter définitivement. Tout le contraire de Khloé Kardashian, qui s’est finalement réconciliée avec Tristan Thompson.











Public.fr











Accueil Envoyer à un ami Partager