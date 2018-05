Black Panther : 10 choses que vous ignoriez sur le film

Avengers Infinity War est sorti il y a seulement deux semaines qu’il fait déjà des ravages au box-office mondial (en récoltant plus d’1,2 milliard de dollars). Mais revenons sur un autre succès des studios Marvel sorti en début d’année. *



Malgré les quelques doutes de Samuel L. Jackson quant à l’impact de Black Panther sur Hollywood, l’histoire du Wakanda a marqué les esprits de telle manière que nous sommes presque sûr que Chadwick Boseman reviendra pour un second volet. En attendant la sortie en DVD/Blu-Ray, Disney a révélé dix petits détails des coulisses dont vous ignoriez peut-être l’existence.



La présence de Bucky, interprété par Sebastian Stan, dans la scène post-générique n’est pas vraiment surprenante quand on repense à la fin de Captain America : Civil War, où T’Challa décide d’emmener le soldat de l’hiver dans son pays pour le soigner. Néanmoins, ça a été une grosse surprise pour Letitia Wright qui incarne Shuri et qui était très heureuse de pouvoir jouer aux côtés de Stan. L’actrice a révélé qu’ils avaient tourné leurs séquences dans une forêt d’Atlanta et que ça ne leur avait pris qu’une journée.



Letitia Wright a envoyé deux vidéos test de Londres avant de rencontrer Ryan Coogler et Chadwick Boseman à Los Angeles. L’actrice a été rappelée quelques semaines plus tard, pour jouer plusieurs scènes en interprétant Shuri. Elle a attendu encore un certain temps jusqu’à ce qu’on finisse par l’appeler pour lui dire qu’elle avait été embauchée. Wright se trouvait à Londres, près d’un arrêt de bus à ce moment-là. Elle était tellement heureuse qu’elle a crié cette nouvelle partout autour d’elle.



Lupita Nyong’o, qui interprète Nakia, a dû parler plusieurs langues africaines pendant le film, notamment le Xhosa, une langue d’Afrique du Sud, différente de sa langue maternelle. Nyong’o a donc eu l’aide d’un coach pour comprendre le dialecte. L’actrice a aussi parlé coréen pour une scène, ce qui a beaucoup fait rire les personnages présents sur le tournage, car elle aurait dit quelque chose en lien avec le barbecue à un moment donné.



Hannah Beachler, la chef décoratrice du film, a eu beaucoup de plaisir à construire la plupart des gadgets, mais en particulier les perles Kimoyo que vous pouvez voir au poignet de T’Challa ci-dessus. Ces perles introduites dans les comics sont principalement utilisées pour communiquer. Les Wakandiens obtiennent une perle principale avec une petite pointe dès la naissance. Le Nsibidi, qui est une langue nigériane, a été utilisé pour représenter les symboles de ces perles. La décoratrice a également révélé que cette langue était incrustée sur des bâtiments emblématiques du Wakanda.



Danai Guérira était très impliquée dans son personnage d’Okoye, qui a pour mission de protéger le trône et ses richesses. Pour l’actrice, c’était assez facile de jouer ce rôle car elle avait l’impression qu’elle devait réellement veiller sur ces artefacts et ces décors qui l’ont impressionnée.



Black Panther a séduit les spectateurs pour son histoire et ses personnages, mais aussi pour ses combats intenses. Afin de pouvoir parfaitement maîtriser les scènes d’action lors du tournage, les acteurs ont été dans un camp d’entraînement d’Atlanta pendant six semaines, pour apprendre les chorégraphies et les maniements du combat.



Pour écrire et mettre en scène son histoire, Ryan Coogler a expliqué avoir lu la plupart des comics de Stan Lee, Jack Kirby, Don McGregor, Christopher Priest, Jonathan Hickman et Brian Stelfreeze. Par exemple, le cinéaste s’est inspiré des travaux de Christopher Priest pour créer son agent Ross (Martin Freeman) et de Reginald Hudlin pour Shuri (Letitia Wright).



Malgré le tournage très intense, les acteurs trouvaient toujours un moment pour s’amuser entre chaque prise. Ainsi, Letitia Wright a expliqué qu’il y a eu des dîners, des séances de bowling mais aussi des battles de rap. L’interprète de Shuri se souvient notamment d’une battle qu’elle est certaine d’avoir gagné contre Daniel Kaluuya.



La production a fait un long voyage en Afrique du Sud avant de commencer le tournage. L’équipe technique a fait des tonnes de recherches dans le pays qui ont permis la création des décors, en s’inspirant des couleurs, et de la manière dont les bâtiments sont construits. Ils ont tourné plusieurs séquences en Ouganda pour représenter les terres agricoles du Wakanda, et aux chutes Victoria, mélangées avec celles d’Iguazu, pour le combat rituel permettant à T’Challa d’accéder au trône.



Okoye et W’Kabi ont une relation plutôt conflictuelle tout au long du film car ils ne partagent pas la même vision concernant la politique du Wakanda. On les voit peu ensemble, mais Danai Gurira qui incarne Okoye affirme qu’il y a beaucoup plus de scènes entre eux qui ont été tournées, et qui seront dans les bonus DVD. Les fans devraient découvrir notamment un tête-à-tête entre les deux personnages, une scène où W’Kabi exprime toute sa rage envers T’Challa, mais aussi un autre passage après que Killmonger (Michael B. Jordan) a pris le contrôle du royaume. Black Panther sortira en DVD/Blu-Ray le 22 juin prochain.















