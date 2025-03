Blanchiment de capitaux: Tahirou Sarr transféré à la prison du Cap Manuel

Placé sous mandat de dépôt pour escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux, Tahirou Sarr a été transféré de Rebeuss à la prison du Cap Manuel. Ce changement de décor suscite des interrogations, d’autant plus que Farba Ngom attend toujours son sort, comme le rapporte "L’Observateur", repris par "Senenews".



De l’agitation de Rebeuss à la quiétude plus feutrée du Cap Manuel, Tahirou Sarr a changé d’univers. L’homme d’affaires sénégalais, poursuivi par le Pool judiciaire financier (PJF) pour escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux, des affaires chiffrées à 91 et 25 milliards FCfa, a quitté la Maison d’arrêt de Rebeuss pour rejoindre une cellule plus restreinte sur les hauteurs de la Corniche dakaroise. Fini le tumulte des couloirs bondés et le dortoir surpeuplé où l’air manque et les murmures ne s’éteignent jamais. Désormais, c’est dans un espace plus exigu qu’il passe ses nuits, entouré de seulement quatre autres détenus.



Une transition qui s’est jouée en l’espace de quelques jours, entre le week-end et ce début de semaine, selon des sources proches du dossier, comme le révèle "L’Observateu"r. Le milliardaire, patron de Sofico, n’a pas ménagé ses efforts pour tenter d’obtenir une liberté provisoire. À la clé, une double caution déposée auprès du PJF et de l’Agent judiciaire de l’État : un titre foncier à Mbane expertisé à 394 milliards FCfa, un chèque certifié de 11 milliards FCfa émis par la Banque Atlantique, ainsi que deux immeubles d’une valeur cumulée de 12 milliards FCfa. Malgré ces garanties colossales, c’est encore derrière les murs qu’il doit attendre la suite de la procédure, souligne "L’Observateur".