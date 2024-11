Blocage à Bambilor : Théophile Mbengue dénonce des restrictions "injustes" contre son convoi

Le convoi de And Liggey Sunu Reew a été bloqué par la gendarmerie à Bambilor alors qu’il se rendait à Mboro. Pour cause, Ousmane SONKO était en caravane dans cette zone. Outré par l’attente durant deux heures avant, la tête de liste de la coalition, Théophile MBENGUE est sorti de ses gonds. Pour lui, il ne doit pas y avoir de sens interdit pour les candidats sous prétexte d’éviter la violence effectuée par deux personnes. À l’en croire, «si Ousmane SONKO et Barthélemy DIAS sèment la pagaille dans ce pays, il faut les arrêter et laisser les autres vaquer à leurs occupations ».



«Au nom de quoi les gendarmes disent que nous n’avons pas le droit de faire des convois. Nous avons déposé notre caution pour participer aux élections législatives et nous sommes en règle. Nous sommes en campagne électorale et nous avons le droit d’aller à la rencontre de nos militants et sympathisants et personne n’a le droit de nous arrêter. Ce n’est pas parce qu’ils sont au pouvoir que leur ministre doit sortir un arrêté pour interdire les convois. Ce n’est pas normal. Personne n’à le droit de faire ce qu’il veut au détriment des autres Sénégalais », dénonce le candidat, rapporte Walfnet.



À souligner qu’aucun arrêté n’a été pris pour interdire certains candidats de faire des convois. Le ministère de l’Intérieur a toutefois pris des dispositions pour éviter les collisions des caravanes et ainsi prévenir les accrochages et affrontements.