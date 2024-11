Blocage à Lompoul : Eramet Grande Côte piégée entre exploitation minière et enjeux touristiques Eramet Grande Côte se heurte à un obstacle majeur dans l’expansion de ses activités vers Lompoul, dans la région de Louga. Lors des Journées du contenu local, Frédéric Zanklan, Directeur général de l’entreprise, a souligné l’impact de sept sites touristiques situés sur la trajectoire de la drague minière, compromettant la continuité opérationnelle de l’entreprise.



Pour surmonter cet enjeu, l’entreprise a investi dans un projet novateur baptisé « Oasis sur le Désert », une infrastructure touristique moderne, équipée notamment d’une piscine de 2 000 m². Ce complexe a été conçu pour accueillir les sites concernés tout en préservant l’identité désertique de la région. « Ce projet, désormais achevé, offre des infrastructures largement améliorées par rapport aux emplacements initiaux », a précisé M. Zanklan.



Une commission, présidée par le Gouverneur de Louga, a été constituée pour déterminer les modalités d’indemnisation. À ce jour, six des sept sites touristiques ont accepté l’accord proposé et certains ont déjà intégré l’Oasis. Cependant, le refus persistant d’un site bloque le projet et représente un véritable risque opérationnel pour Eramet.



Malgré cette impasse, le Directeur général se veut optimiste : « Nous privilégions toujours le dialogue inclusif pour lever ce blocage. »



Engagement envers le contenu local et impact économique



Spécialisée dans l’extraction des sables minéralisés sur une concession de plus de 20 ans entre Thiès et Louga, Eramet Grande Côte se distingue comme le quatrième contributeur minier au budget de l’État sénégalais. Avec 19 Groupements d’intérêt économique (GIE) rassemblant 2 850 bénéficiaires, l’entreprise revendique le contenu local comme une priorité stratégique.



En 2023, elle a généré 97 milliards de F CFA de retombées économiques, avec 77 % de ses achats effectués localement, bénéficiant à 813 fournisseurs. Entre 2022 et 2024, 290 recrutements ont été réalisés, dont 139 issus des communautés locales dans un rayon de 35 km autour des installations.



Un avenir sous tension



L’avenir de l’expansion d’Eramet Grande Côte à Lompoul reste incertain. L’entreprise espère trouver une solution consensuelle pour concilier ses ambitions minières et le respect des intérêts touristiques, tout en réaffirmant son rôle clé dans le développement économique local.



