Bloomfield confirme la note A de BOA Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Août 2024 à 01:27 | | 0 commentaire(s)|

De même, la note de court terme A1- avec une perspective stable a été confirmée par Bloomfield.



C’est la qualité de crédit élevée de cet établissement bancaire qui a été donnée comme justification de la notation sur le long terme. Les facteurs de protection ont été juges bons. Cependant, Bloomfield note que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.



Sur le court terme, c’est la certitude de remboursement en temps opportun élevée qui a été brandie pour justifier la note. L’équipe de notation est d’avis que les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. L’agence de notation ajoute que les facteurs de risque sont très faibles.



La notation de BOA Sénégal est basée sur les facteurs clés de performance que sont : une exécution de la stratégie globalement satisfaisante ; une bonne dynamique commerciale favorisant une amélioration du positionnement de la banque sur le marché ; un accroissement du PNB soutenu par l’ensemble des activités ; un repli du coût du risque favorisé par les performances de recouvrement de la période ; une mise en conformité complète aux exigences prudentielles.



Selon Bloomfield, les principaux facteurs de fragilité de la notation sont les suivants : une augmentation du coefficient d’exploitation induite par une charge exceptionnelle ; une conformité à l’ensemble des exigences règlementaires à établir ; un contexte d’inflation contraignant pour l’activité bancaire.

Oumar Nourou







Source : https://www.lejecos.com/Bloomfield-confirme-la-not...

