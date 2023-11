Bocar Ndiongue Cadre de l’APR met du sable dans leur couscous : « 3 Parcellois sur 4 sont contre Amadou Ba ! » Tribune--Cadre de l’Alliance Pour la République, Bocar Ndiongue est d’avis que le candidat de Benno Bok Yakar ne gagnera pas les Parcelles Assainies de Dakar. Bocar qui avait prédit la défaite de Moussa Sy lors des locales et donné une consigne de vote à cette fin, déclare que « sur 4 habitants des Parcelles, les 3 sont contre le premier ministre Amadou Ba »

Bocar Ndiongue qui est connu comme un défenseur du président, Macky Sall sur les plateaux de télévision et les studios de radio prédit la défaite d’Amadou Bâ aux Parcelles Assainies de Dakar.



Pour ce cadre Apr, Amadou Ba « est sur une très mauvaise pente pour avoir fait de son frère, Abass, le coordonnateur de fait de la coalition Benno Bok Yakar au Parcelles ». Bocar Ndiongue de révéler « Approché par les leaders de Yewwi, nous avions prédit la défaite de Moussa Sy lors des locales et donné une consigne de vote contre lui. Les urnes nous ont donné raison », rappelle le cadre Apr qui prévient que la même consigne sera donnée contre Amadou Ba.



« Nous avons été le seul à le défendre lors de sa disgrâce mais au lieu de nous rendre la monnaie de notre pièce, il nous combat », renseigne Mr Ndiongue qui ajoute ne pas comprendre le premier ministre.



« Amadou Ba qui n’a promu aucun cadre des Parcelles a mis son frère qui n’envie pas les ministres en termes de moyens, devant tous les responsables de l’Apr et de Benno pour la collecte des parrainages. Au jour du scrutin, il se rendra compte que sa stratégie n’a pas payé car son frangin qui habite les maristes ne peut pas convaincre les Parcellois qui voteront contre lui».



Bocar Ndiongue est catégorique : « pour la présidentielle de 2024, Amadou Ba va essuyer au Parcelles, le même revers que lors des locales. Et s’il ne peut pas gagner sa localité, comment le pourrait-il pour le Sénégal », s’interroge t’il.



Le responsable de la mouvance présidentielle fait savoir qu’il n’a aucun regret pour les années passées à défendre, Macky Sall. « Macky Sall a un bilan palpable. Il a imprimé son passage à la tête du pays avec de réalisations.



C’est sur cette base que nous le défendons contrairement à Amadou Ba qui n’a rien fait aux Parcelles». Bocar Ndiongue qui informe avoir gelé ses activités au sein de l’Apr, dit approuver les actions du maire de Dakar aux Parcelles, notamment pour la voirie mais aussi pour le secteur de la santé avec le projet d’érection d’un hôpital de niveau 3.



« Amadou Ba qui a attendu que les équipes de la mairie de Dakar se déploient aux Parcelles pour venir lancer des travaux pour la voirie, saura le jour du scrutin que les milliers d’électeurs de la localité ne sont pas son bétail électoral », fait remarquer Bocar qui promet de s’engager personnellement pour la défaite du candidat de Benno aux Parcelles.



