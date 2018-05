Bocar Samba Dièye : “Jusqu’à mon dernier soufflé, je me battrai contre la Cbao“

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Mai 2018

Le célèbre importateur de riz, Bocar Samba Dièye rumine sa colère contre la Cbao (banque) qui a saisi 3 de ses maisons avant de les vendre pour une valeur de 6 milliards FCfa.



Le contentieux qui a atterri devant les tribunaux, portait sur un de plusieurs milliards de FCfa que le commerçant aurait contracté auprès de ladite banque, pour l’achat de riz. « Moi, je suis dans mon droit et j’irai jusqu’au bout. Jusqu’à mon dernier souffle, je me battrai contre ces banquiers qui veulent mettre la main sur le travail de toute une vie. Je n’ai porté aucune préjudice, ni faute envers cette banque. Et ils savent très bien que je ne leur dois pas un sou.



Et je ne vais pas arrêter de me battre pour être rétabli dans mes droits. Surtout que ce n’est pas la seule banque qui a essayé de m’arnaquer. J’en ai connu d’autres. Mais je suis toujours resté sur le droit chemin pour me battre et obtenir justice », jure-t-il, lors d’un entretien avec « Vox Populi.

