Bombardier parle de son avenir : « Il me reste trois ans pour arrêter »

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Juillet 2018 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Après sa défaite contre le nouveau roi des arènes Eumeu Séne, dans une interview avec le quotidien Sunu Lamb, l’ex-roi des arènes Bombardier s’exprime sur son avenir dans la lutte. « Dans mes propos, j’ai toujours été clair. J’ai toujours exprimé mes objectifs et c’est Dieu qui décide. Maintenant, mon nom restera toujours gravé dans l’arène en tant que double Roi des arènes. J’étais déjà au sommet et mon objectif était bien gérer ma carrière. Car mon souhait, c’était d’aller à la retraite avec la couronne de Roi. Maintenant, il me reste trois ans de carrière, nous allons bien travailler pour pouvoir récupérer la couronne, inch Allah ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook