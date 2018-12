Bon vent Mor Diouf Leral, l’homme douze métiers de leral.net

Il était l’incarnation exemplaire et personnifiée de Leral.net et c’est pourquoi tout le monde le taquinait toujours du sobriquet Diouf Leral, tellement, il était un des employés dévoués de Leral.net qui a eu à impulser beaucoup de choses à de ce site devenu incontournable dans le paysage médiatique sénégalais.



Commercial, journaliste reporter, reporter photographe, monteur et aussi chargé du marketing de la structure, Mor Diouf, l’enfant de Sebikotane aura porté plusieurs casquettes dans cette entreprise qui était devenue presque son habit de tous les jours, tellement, il aimait porter le gilet de leral.net.



Pionnier du direct des manifestations sur facebook et sa maitrise des réseaux sociaux avec Snaptchat et WhatsApp avaient de lui celui qui a distillé la touche de leral.net dans les réseaux sociaux qui a conduit cette interactivité avec les internautes. C’est cet employé loyal et affable qui aimé leral.net comme personne ne l’a aimé qui a décidé de voir d’autres cieux après quatre ans de loyaux services.



Leral.net lui a ouvert d’autres opportunités de travail qu’il a su saisir avec toute la bénédiction de leral.net qui sait qu’il ne pourra jamais monnayer le travail exemplaire et la loyauté dont Mor Diouf a fait montre, lors de ses quatre années passés dans l’un des sites internet les plus visités par les Sénégalais.



Il aura aussi couvert de grandes manifestations de Leral comme la visite du président Macky Sall en France à Alstom pour ls besoins de la signature de l’accord pour le Train Express régional (TER), le Grand Bercy de Youssou Ndour ou encore le Groupe Consultatif Paris 2018 , sans oublier ses différents reportages épicés people ainsi que ses investigations poussées dans le domaine des enquêtes comme l’excellent reportage nocturne sur Saly by Night, la plage de Ngor ou encore le 11 mai en hommage à Bob Marley.



A l’aise dans les relations interpersonnelles, et reporter courageux dans l’âme et aussi très resauté, Mor Diouf ou Diouf Leral aura été un des employés de leral.net les plus sollicités ses quatre ans.



C’est pourquoi le Directeur général de leral.net Dame Dieng et toute la rédaction le félicitent et lui rendent hommage pour ses loyaux services et lui souhaitent bon vent dans ses nouvelles entreprises et lui garantissent aussi que Leral.net sera toujours sa maison pour l’éternité. Bon vent Mor Diouf Leral et bon vent. Que DIEU guide tes pas Diouf Leral.net.



Le PDG et toute la rédaction de Leral.net