Bouba Ndour répond à ses détracteurs : "Je ne pratique pas la promotion canapé"

Il est réputé être un Don Juan. Bouba Ndour, a eu quatre ménages à son actif. Avant Bineta Sakho qu’il a épousée samedi, le frère de Youssou Ndour avait convolé avec la chanteuse Viviane Chedid, les mannequins Fatou Kiné Ndiaye et Fatima Sow.



D’ailleurs, pour les deux dernières, le mariage n’a été que de courte durée. Pour cette raison, lorsque la nouvelle de son remariage a été annoncée, la toile s’était emballée contre lui.



En réponse, Bouba Ndour déclare que « les gens ont tendance à (le) regarder différemment… ». Il apprend dans l’Observateur qu’il n’est pour rien dans ses divorces d’avec ex-épouses.



« Contrairement à ce que pensent, je n’use pas de ma position pour aguicher les filles. Malgré mon rang à la TFM, je ne pratique pas la promotion canapé. Regarder combien de jeunes filles y travaillent et la plupart d’entre elles, c’est moi qui les ai données en mariage. On me perçoit souvent comme une personne difficile à vire, mais je peux affirmer que dans mes précédant ménages, je me suis donné corps et âmes. Les échecs ne m’incombaient pas, (Lima Ci dadji mbourou dadjou ko ci tal (J’ai vécu l’enfer dans mes précédant mariages. Pour celui-ci, je ne laisserai rien entraver mon bonheur », jure-t-il.