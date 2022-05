Bouba Ndour sur Ndiaye TFM : "C'est une grosse perte, on fera de sorte que sa famille soit assistée"

Le Directeur des Programmes du Groupe Futurs Médias a affirmé que le défunt Abdoulaye Ndiaye était quelqu'un de "talentueux, pieux et très humble. Maintenant il faut accepter la nouvelle et tenter d'assister sa famille. C'est le plus essentiel", a-t-il dit.