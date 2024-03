Boubacar Camara: "Mon programme Tabax et le plan de réparation Jagal, constituent la solution durable pour le changement de cap"

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 15:52

" Notre pays est mal gouverné ", a déclaré Boubacar Camara, candidat de PCS/Jengu Tabax. Lequel pense qu'il est un partisan de la rupture, dans l'ordre et la stabilité dont le Sénégal a besoin. " Mon programme Tabax (construire), et le plan de réparation jagal, (mettre de l'ordre) constituent la solution durable pour le changement de cap ".



" Nous œuvrons pour le Sénégal diffèrent et mieux géré, avec notamment, la dépolitisation de la justice et de l'administration publique ", affirme-t-il.



Pour ce faire, souligne le candidat à la Présidentielle, il est temps de procéder au choix de gouvernants compétents et vertueux, intègres et engagés, prêts à conduire les changements adéquats et capables de rassembler " nos compatriotes, pour sortir de la situation difficile que nous traversons ".

