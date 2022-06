Boucliers de Sedima-Agricole : Thierno Alassane Sall Interdit de visite à Djilakh

Il a fallu deux ans pour que les langues de vérité commencent à se délier dans l’affaire opposant Sedima-Agricole aux populations de Ndingler. En fait, comme l’a toujours soutenu « Le Témoin quotidien », il n’y a jamais eu de litige foncier véritable au village de Djilakh, où l’honorable homme d’affaires Babacar Ngom Sedima a érigé une grande ferme agricole à l’européenne. Seulement, certains maîtres-chanteurs et autres politiciens du dimanche, manipulaient des jeunes de Ndingler jusqu’à les transporter au village voisin de Djilakh, pour qu’ils revendiquent les terrains attribués à Sedima-Agricole.



Une superficie de 300 hectares acquise sur la base d’une procédure réglementaire sur fond de délibération par le Conseil rural de Sindia. Avant-hier, les populations de Djilakh sont montées au créneau pour s’approprier cette ferme agricole qui fait la fierté industrielle du Sénégal. « Dommage que, pour des raisons électoralistes, l’ancien ministre Thierno Alassane Sall quitte Thiès pour venir à Ndingler, où il manipule les jeunes contre Sedima-Agricole, notre ferme à nous !



Désormais, Thierno Alassane Sall est déclaré persona non grata dans la zone rurale, où il ne fait que diviser les populations de Ndingler et de Djilakh. Si toutefois Thierno Alassane Sall comme tout autre marionnettiste s’aventurait dans notre village, il payerait très cher sa présence nuisible » ont menacé tour à tour les populations de Djilakh au cours d’une grande manifestation de soutien à Sedima Agricole.



Joint par « Le Témoin », un responsable des jeunes de Djilakh dit que les villageois souhaitent faire visiter l’exploitation agricole de la Sedima au président de la République et au ministre de l’Agriculture ainsi qu’aux khalifes généraux de Touba, Thiénaba, Yoff, Niassène, Tivaouane, famille Omarienne et autres, afin qu’ils encouragent les Sénégalais à investir davantage dans l’agriculture moderne. La preuve par Babacar Ngom Sedima, un modèle de développement doublé d’une bonne référence sociale !













Le Témoin