Bougane G Dany accusé: Barthélémy Dias dit le coire sur parole Le maire de Mermoz Sacré-cœur, Barthélémy Dias, invité de l’émission Jury du dimanche a parlé de la coalition d’une partie de l’opposition, « Yewwi Askan Wi ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Septembre 2021 à 18:53 | | 0 commentaire(s)|

Et depuis le départ de Bougane, se murmure que le leader de Gueum sa Bop serait de connivence avec Macky Sall. D’après Barhélémy Dias, l’intéressé a même, fait une sortie pour démentir.



« Le combat se passe au Sénégal et c’est au Sénégal que nous devons mener le combat. Bougane m’a dit qu’il est opposant et je le crois. Il en est de même pour Thierno Bocoum.



Mais, nous devons être à mesure de nous opposer à celui qui dirige actuellement le pays“, dit le maire de Mermoz Sacré-Coeur.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos