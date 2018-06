Bougane Guèye Dany condamné

Le boss de D Média Bougane Guèye Dany a été condamné hier par le Tribunal du Travail, dans une affaire licenciement abusif l’opposant à deux de ses employés. Il s’agit des journalistes Abraham Paul Pouye et Papa Amadou Sy. Selon les informations du journal « Les Echos », il doit payer à chacun d’eux 2 millions en plus d’autres indemnités. En plus de cette condamnation, le Tribunal l’a contraint à payer une somme exécutoire de 700.000 F Cfa. Mais, il a annoncé faire appel de la décision dès aujourd’hui.



Pour rappel, le Groupe D Média s'est séparé de Abraham Paul Pouye et Papa Amadou Sy après qu’ils ont décidé de mettre en place une section Synpics au sein de ladite entreprise. Pourtant, le même Bougane avait été lui aussi renvoyé de Walfadjiri pour avoir voulu créer une section Synpics.