Bougane fait condamner le producteur de "Pod et Marichou"

La célèbre série "Pod et Marichou", qui passait sur la SenTv avant de migrer vers la Tfm, s'est invitée hier, au Tribunal de Grande instance de Dakar, plus précisément à la chambre commerciale. Puisque la société productrice, Marodi Sarl, a été traînée en justice par le groupe D-Média. Elle a été condamnée à payer à la SenTv, la rondelette somme de 20 millions de francs Cfa. La chaîne de télévision de Bougane Guèye Dany s'est sentie flouée par les producteurs de la série.



Ces derniers, à l'expiration de la première saison, ont changé de diffuseur en concluant un autre contrat avec la Tfm. Seulement, le premier contrat, lui, était toujours en cours. C'est la raison pour laquelle la SenTv, après constat d'huissier, a saisi son conseil aux fins de servir une assignation en responsabilité et en paiement pour rupture abusive de contrat et violation de clause d'exclusivité. Après plusieurs renvois , la décision est finalement tombée au détriment de Marod Sarl.











Ndèye Safietou Nam avec Enquête



