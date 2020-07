Boulimie foncière - Le député maire Khalil Ibrahima Fall, les 250 hectares octroyés, Pikine se prépare au "Djihad"... Le député maire de Keur Samba Kane, Khalil Ibrahima Fall, selon Source A n'y est pas allé de main morte en s'octroyant 250 hectares entre autres propriétés arbitraires.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juillet 2020

Le journal fait état d'un octroi de 250 hectares avec comme couverture avec l'entreprise Senter dont il est co-gérant et actionnaire majoritaire.

Non content de s'arrêter là, Source A indique les manigances qu'il est en train de faire au niveau du Lac de Camébèréne, sans oublier le forçage du puits de Ndjité.



A Pikine, les populations étaient en réunion dans une mosquée ce dimanche et se préparent à faire face au parlementaire qui a des constructions érigées derrière le mur du cimetière.



