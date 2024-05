Boulimie foncière à Mbour 4 : Dr Babacar Diop, Maire de Thiès, avait pourtant alerté en septembre 2023 Le maire de la ville de Thiès avait pourtant alerté au mois de septembre 2023 sur Mbour 4 «La gestion des 484 hectares est en train d’être un scandale foncier au Sénégal. Elle risque même d’être le plus grand scandale foncier de notre pays. J’alerte, j’avertis, j’interpelle et en premier lieu le président de la République, car je pense qu’il n’est pas informé de ce qui se passe aujourd’hui sur le terrain», avait insisté Dr Babacar Diop.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2024

Ces propos sont rappelés par le quotidien Bes Bi qui remarque que les récents développements donnent raison à l’édile de la capitale du rail.



C’est parce que, d’après plusieurs sources contactées par Bés bi, plusieurs pontes de l’ancien régime ont acquis de nombreuses parcelles dans cette partie de la cité aux deux gares. En effet, le Président Macky Sall avait projeté d’y créer un véritable cœur de ville doté d’infrastructures modernes de dernières générations.



L’ancien régime avait prévu de construire 22 infrastructures à Mbour 4 pour pallier le déficit de services à Thiès en termes de logements et d’équipements structurants. Une gare des gros porteurs sur 10 hectares et une nouvelle gare routière sur 10 hectares doivent être construites à Mbour 4.



Qu’en sera-t-il avec la détermination des nouvelles autorités à mettre la lumière d’abord sur cette boulimie foncière ? Se demandent nos confrères



