Boulimie foncière : les prédateurs à l’assaut du périmètre du camp Leclerc Le périmètre militaire du Camp Leclerc est en proie aux prédateurs fonciers. C’est ce révèle "Source A" dans sa livraison du jour. Selon le journal, tout serait parti du déclassement d’une partie du foncier de Liberté VI, notamment la cité Baraka par l’ancien président de la République. Le journal souligne en effet, qu’en 2003 et 2005, le morcellement avait empiété sur le terrain militaire (Bataillon des Sports et Légion de Gendarmerie). Ce à quoi s’était opposé la Grande Muette, soutenant que les installations militaires répondent à certaines règles de sécurité. Ce qui avait eu le mérite de calmer un temps les ardeurs, souligne le canard.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, poursuit le canard, un dignitaire religieux, aurait bénéficié d’une affectation de 7 hectares issus de la réserve du domaine militaire, suite au décret 2017-486 du 06 avril 2017, portant désaffectation d’une assiette foncière de 7 hectares, à extraire des titres fonciers 990 /NGA, 12057/NGA et 15016, situé à Liberté VI, dans le camp Leclerc.



Les autorités militaires ont été encore plus outrées quand elles ont appris que cette extraction n’était point d’utilité publique, mais destinée à satisfaire une clientèle, écrit encore le journal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos