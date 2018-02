Boun Abdallah Dionne annonce 81 milliards FCFA pour le financement de l’Enseignement technique

Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a annoncé mardi que l’Etat avait décidé de consacrer “plus de 81 milliards FCFA” au financement de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle d’ici 2020.



“Concernant le financement de l’Enseignement technique et la Formation professionnelle, l’Etat va consacrer plus de 81 milliards de FCFA d’ici 2020 au renforcement de l’employabilité des jeunes, à leur insertion professionnelle et au renforcement de l’offre infrastructures“, a-t-il annoncé, constate l’agence de presse sénégalaise.



M. Dionne procédait à l’ouverture des Assises de l’entreprise du Conseil national du patronat (CNP), dont l’édition 2018 enregistre la participation de plusieurs organisations du secteur privé de l’Afrique de l’Ouest et de la Fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’Ouest, en particulier.









Senego