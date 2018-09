Boun Abdallah Dionne annonce un programme de 100 milliards FCfa La problématique des abris provisoires sera bientôt un vieux souvenir dans la région de Kolda, si l’on se fie aux propos du chef du gouvernement. La révélation est faite par Mahammed Boun Abdallah Dionne qui était ce samedi, dans la capitale du Fouladou où il a procédé au lancement officiel de la 32è édition des phases nationales et sportives de l’Oncav.



Rédigé par leral.net le Lundi 3 Septembre 2018 à 16:31 | | 0 commentaire(s)|

Accompagné du ministre des sports Matar Bâ, du ministre de la communication, de l’économie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé, par ailleurs maire de Kolda, du président de l’Oncav (Amadou Kane) et entre autres, le premier ministre a rappelé les efforts consentis par le président de la République et tout le gouvernement pour doter le Sénégal des infrastructures de qualité. «Quand on vient à Kolda pour cette grande activité qui mobilise toute la jeunesse, c’est aussi l’occasion de dire un mot, dans le cadre de la grande politique nationale entreprise par le président de la République, Macky Sall dans le cadre du Pse », lance-t-il.

Le chef du gouvernement de poursuivre son allocution en signalant : « Aujourd’hui, c’est la jeunesse sportive et culturelle que nous célébrons, mais on aurait dû également célébrer ici la jeunesse du monde de l’éducation avec les nombreuses infrastructures réalisées dans la zone. J’aurais dû parler également du programme zéro abris provisoire qui va démarrer à Kolda cette année avec un budget de 100 milliards de Fcfa pour éliminer les abris provisoires », déclare le Pm.



L'obs

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook