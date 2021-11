Bourse : Fin de la série de baisses des indices de la BRVM

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Novembre 2021 à 17:12

L’indice BRVM 10 a ainsi progressé de 0,76% à 145,72 points contre 144,62 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite a gagné 0,87% à 191,25 points contre 189,60 points la veille.



L’embellie des indices s’est répercutée sur la capitalisation boursière du marché des actions qui enregistre une augmentation de 49,597 milliards de FCFA, passant de 5703,836 milliards de FCFA la veille à 5753,433 milliards de FCFA ce mercredi 10 novembre 2021.

Celle des obligations est par contre en situation stationnaire à 7082,764 milliards FCFA.

Quant à la valeur totale des transactions, elle est en baisse, s’établissant à 451,222 millions de FCFA contre 699,155 millions de FCFA la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 7 355 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,35% à 1 095 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 135 000 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 4,76% à 2 200 FCFA) et Total Sénégal (plus 4,74% à 1 990 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 5,60% à 590 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d’Ivoire (moins 2% à 4 900 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,61% à 2 450 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,12% à 4 395 FCFA) et Safca Côte d’Ivoire (moins 0,83% à 595 FCFA).

Oumar Nourou









Source : La série de baisses des indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis trois séances de cotation, s'est interrompue au terme de la séance de cotation de ce mercredi 10 novembre 2021.

