Bourse : Journée noire ce 18 avril 2025 à la BRVM avec des indices en plongeon.

L’indice BRVM Composite a en effet cédé 2,44% à 281,52 points contre 288,57 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré la plus forte baisse avec 2,73% à 141,29 points contre 145,26 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige est en baisse de 2,37% à 119,52 points contre 122,42 points la veille.



Ces baisses sont en lien étroit avec celle du cours des valeurs phares telles que Orange Côte d’Ivoire (-6,27%), Onatel Burkina Faso (-3,70%) et Sonatel Sénégal (-3,60%). Ces titres font partie des titres les plus liquides du marché des actions. De plus, ils composent l’indice sectoriel BRVM Télécommunications dont la variation négative (-4,83% contre une fourchette de -0,37% et -1,07% pour les autres indices sectoriels) a pesé de tout son poids sur la régression des trois indices phares.



Du fait du plongeon de l’indice BRVM Composite, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une forte baisse de 264,147 milliards FCFA, en passant de 10 823,128 milliards FCFA la veille à 10 558,981 milliards FCFA ce vendredi 18 avril 2025.



Celle du marché des obligations connait une baisse de 981millions, se situant à 10 433,930 milliards FCFA contre 10 434,911 milliards FCFA la veille.



Quant à la valeur totale des transactions, elle est aussi en baisse, passant de 575,095 millions FCFA la veille à 426,963 millions FCFA ce vendredi 18 avril 2025.



Pour la seconde journée consécutive, Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,49% à 8 895 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (plus 1,39% à 8 400 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 1,27% à 400 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 1,01% à 1 000 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (plus 0,81% à 6 250 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Orange Côte d’Ivoire (moins 6,27% à 14 055 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 3,70% à 2 600 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 3,60% à 24 000 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 2,63% à 5 745 FCFA) et BOA Mali (moins 2,36% à 2 685 FCFA).



