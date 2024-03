Bourse : La BRVM débute le mois de mars 2024 avec de fortes transactions.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2024 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

La valeur de ces transactions est ainsi passée de 626,366 millions de FCFA la veille à 3,664 milliards de FCFA ce vendredi 1er mars 2024. Ces fortes transactions découlent d’une valeur transigée de 3,099 milliards de FCFA au compartiment des obligations. Le marché a enregistré notamment des transactions portant sur 200 000 obligations TPBF (Trésor Public du Burkina Faso) 6,50% 2017-2024 au prix de 10 000 FCFA l’obligation, soit au total 2 milliards de FCFA ainsi que des transactions portant sur 100 000 obligations TPCI (Trésor Public de Côte d’Ivoire) 5,90% 2023-2028 au prix de 10 000 FCFA, soit au total 01 milliard de FCFA.





Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle passe de 7942,798 milliards de FCFA la veille à 7 907,070 milliards de FCFA le vendredi 1er mars 2024, soit une augmentation de 35,728 milliards.



Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 13,173 milliards, à 10 287,165 milliards de FCFA contre 10 300,338 milliards de FCFA le 29 février 2024.



L’indice composite (indice général de la Bourse) a régressé de 0,45% à 212,54 points contre 213,50 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a aussi enregistré une baisse de 0,04% à 107,00 points contre 107,53 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a baissé de 0,59% à 99,07 points contre 99,66 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Orange Côte d’Ivoire (plus 0,41% à 10 995 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 1,82% à 1 120 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 0,41% à 10 995 FCFA), et Sonatel (plus 0,06% à 17 900 FCFA).





Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Uniwax Côte d’ivoire (moins 4,72% à 505 FCFA), Oragroup Togo (moins 4,35% à 2 200 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,28% à 1 900 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 3,38% à 1 715 FCFA).

Oumar Nourou





Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a débuté le mois de mars 2024 avec de fortes transactions de plus de 3 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi premier mars 2024.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-debute-le-m...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook