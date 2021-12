Bourse : La BRVM enregistre 18 valeurs en hausse au terme de la semaine du 26 novembre

A contrario, 16 valeurs sont apparues en baisse. En clair, selon Impaxis Securities, le marché est dominé par les acheteurs durant la semaine sous revue.

Selon toujours la revue de cette SGI, ECOBANK Cote d’Ivoire avance de 12,83% et enregistre la meilleure performance de la semaine. <<Les principaux facteurs de cette performance sont la hausse de 5% à 65,312 milliards FCFA du produit net bancaire et du résultat net de 7% à 24,389 milliards FCFA en fin septembre 2021.>>

SUCRIVOIRE Cote d’Ivoire occupe la deuxième place du podium avec une plus-value de 10,29%. A la suite, vient le titre TOTAL Cote d’Ivoire qui progresse de 10,26%.

Quant au titre, SICOR Cote d’Ivoire, il affiche la baisse la plus significative de la semaine avec un repli de 14,31%. <<Cette baisse est la conséquence de la baisse de près de 100% du résultat net de la société>>, souligne la SGI. Derrière SICOR, Il y a les titres UNIWAX Cote d’Ivoire et SOLIBRA Cote d’Ivoire qui perdent respectivement 7,21% et 7,14%.

Selon toujours la revue de Impaxis Securities, au terme de la semaine sous revue, le marché boursier a enregistré un volume d’affaires de 2,623 milliards de FCFA pour 619 793 titres transigés.



La capitalisation boursière du marché des actions progresse de 1,08% et s’affiche à 5 890 512 084 206 FCFA.

La bourse a continué sa progression avec un indice composite qui a avancé de 1,08%. Le marché est principalement porté par le Transport (+3,35%), la finance (+2,73%), la distribution (+2,64%) et les valeurs agricoles (+0,51%). Les indices des secteurs Services Publics et Autres perdent respectivement 0,88%,0,99% et 0,67%. L’indice BRVM 10 a progressé de 1,59% à 150,12 points durant la période sous revue, dopé par la progression des titres Ecobank Cote d’Ivoire (+18,18%) et Société Générale Cote d’Ivoire (+5,69%).



Concernant le compartiment de la dette, il a été enregistré un volume d’affaires de 23,290 milliards de FCFA pour un volume de 2 273 257 titres échangés, soit une hausse de 88,49% par rapport à la semaine dernière.



Les obligations d'Etats de la Côte d'Ivoire « TPCI.O39 5,75% 2019 - 2026 » et « TPCI.O64 5,80 % 2021 - 2028 » enregistrent chacune 44,23% et 43,77% de la valeur des transactions, soit un volume d'affaires de 20,495 milliards de FCFA et sont ainsi les titres les plus transigés de la semaine.



Selon toujours Impaxis, au terme de la séance de bourse du vendredi 26 novembre, la capitalisation boursière du marché des obligations de la BRVM s’est améliorée de 1,82%, s’établissant ainsi à 7 298 149 987 752 FCFA.

Durant la semaine du 26 novembre, les adjudications du marché des titres publics ont porté sur les Etats de Côte d'Ivoire et de la Guinée Bissau.



L’Etat de Côte d'Ivoire est parvenu à lever un total de 49 milliards FCFA auprès des investisseurs de la région. L’opération a enregistré un appétit de 101,878 milliards FCFA sur un montant total demandé de 45 milliards FCFA, soit un taux de souscription de 226,40%. Après adjudications, la côte d'Ivoire a absorbé 48,10% des souscriptions, soit un montant retenu de 49 milliards FCFA.



Quant à la Guinée Bissau, elle a mobilisé un montant de 25 milliards FCFA auprès des investisseurs de la région. Le carnet de soumissions a enregistré un volume de 48,6 milliards FCFA sur un montant total demandé de 25 milliards FCFA, soit un taux de souscription de 194,4%. Après adjudications, cet émetteur a retenu 25 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 51,44%.



Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré au terme de la semaine du 22 au 26 novembre 2021, 18 valeurs en hausse, selon la Revue Hebdomadaire des marches éditée par la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities.

