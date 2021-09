Bourse : La BRVM enregistre à nouveau de fortes transactions de plus de 9 milliards de FCFA

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|

La valeur totale des transactions s’est située à 9,133 milliards FCFA contre 4,375 milliards FCFA la veille. Les investisseurs se sont principalement positionnés sur le compartiment obligataire avec une valeur transigée de 7,560 milliards FCFA contre 1,573 milliards FCFA pour le compartiment des actions. Au niveau du compartiment obligataire, les transactions ont majoritairement porté sur les titres TPCI 5,95% 2017-2024 pour une valeur transigée de 3,518 milliards FCFA, Sukuk Cote d’Ivoire 5,75% 2016-2023 pour 2,041 milliards FCFA et TPCI 5,75% 2019-2026 pour 2 milliards FCFA.



La capitalisation boursière du marché des action s’est en établie à 5429,478 milliards FCFA contre 5402,539 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 26,939 milliards FCFA.



Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une hausse de 1,5 milliard FCFA à 7092,483 milliards FCFA contre 7090,983 milliards FCFA la veille.



L’indice BRVM 10 a gagné 0,82% à 142,23 points contre 141,08 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une hausse de 0,50% à 180,41 contre 179,52 points la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 4 300 FCFA), BOA Benin (plus 5,43% à 4 850 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 4,7% à 550 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 2,72% à 4 150 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 2,50% à 4 100 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,53% à 3 005 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (moins 3,08% à 630 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 2,12% à 4 160 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 2,10% à 2 100 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (moins 1,53% à 4 825 FCFA).

Oumar Nourou











Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a, à nouveau, de fortes transactions de plus de 9 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce lundi 20 septembre 2021.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-enregistre-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos