Bourse : La BRVM épingle 13 sociétés pour non-respect de leurs obligations de diffusion d’informations financières.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023 à 15:23 | | 0 commentaire(s)|

Selon les responsables de la BRVM, les données rendu public ont été établies conformément aux publications faites par les émetteurs.



Le nombre de sociétés cotées qui manquent à leurs obligations varie selon qu’il s’agisse de la diffusion du rapport d’activité du premier semestre 2023 ou de celui du troisième trimestre 2023.



Dans le premier cas, sept sociétés ont été mis à l’index. Il s’agit des sociétés Crown SIEM Côte d’Ivoire, Air Liquide Côte d’Ivoire, Unilever Côte d’Ivoire, Movis Côte d’Ivoire, Sucrivoire Côte d’Ivoire, Sicor Côte d’Ivoire et Vivo Energy Côte d’Ivoire.



A cote de ces sociétés qui n’ont pas publié du tout leur rapport d’activité du premier semestre 2023, il y a d’autres (au total 6) qui l’ont fait avec quelques jours de retard. Il s’agit de BOA Benin (3 jours), AGL (ex Bolloré) Côte d’Ivoire (9 jours), Palm Côte d’Ivoire (30 jours), SAPH (2 jours), Bernabé Côte d’Ivoire (2 jours), CFAO Côte d’Ivoire (14 jours).



Concernant la diffusion du rapport d’activité du troisième trimestre 2023, la BRVM a indexé 13 sociétés cotées. Il s’agit de Crown SIEM Côte d’Ivoire, Air Liquide Côte d’Ivoire, Solibra Côte d’Ivoire, Unilever Côte d’Ivoire, Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire, Banque Internationale pour le commerce et l’industrie Côte d’Ivoire (BICICI), Movis Côte d’Ivoire, Sucrivoire Côte d’Ivoire, Sicor Côte d’Ivoire, Servair Abidjan Côte d’Ivoire, CFAO Côte d’Ivoire, Tractafric Motors Côte d’Ivoire et Vivo Energy Côte d’Ivoire.



Comme pour le premier semestre 2023, à côté de ces sociétés qui n’ont pas du tout diffusé leur rapport d’activité au titre du troisième trimestre 2023, il y a 12 autres qui ont accusé des jours de retard dans le respect de leurs obligations. Il s’agit de Filtisac Côte d’Ivoire (6 jours), SITAB Côte d’Ivoire (27 jours), Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (8 jours), BOA Benin (24 jours), BOA Niger (30 jours), BOA Sénégal (22 jours), Ecobank Transnational Incorporated (30 jours), SAFCA Côte d’Ivoire (2 jours), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (7 jours), AGL (ex Bolloré) Côte d’Ivoire (9 jours), Palm Côte d’Ivoire (30 jours) et SAPH (2 jours).





Oumar Nourou





Source : Conformément aux textes en vigueur relatifs au respect des obligations de diffusion d’informations financières par les sociétés cotées, la direction de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a rendu public, le premier décembre 2023, le bilan concernant le premier semestre 2023 et le troisième trimestre 2023 et qui épingle au total 13 sociétés pour manquement à leurs obligations.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-epingle-13-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook