Bourse: Nette remontée de la valeur transigée à la BRVM ce 29 mars 2023.

En effet, au terme de la journée de cotation, la valeur des transactions opérée à la BRVM s’est établie à 1,305 milliards de FCFA contre seulement 401,930 millions de FCFA la veille. Il semble donc que les investisseurs commencent à anticiper les prochaines distributions de dividendes des sociétés cotées.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est passée de 7538,990milliards de FCFA le 28 mars 2023 à 7523,012 milliards de FCFA ce 29 mars 2023, soit une baisse de 15,978 milliards de FCFA.



Celle du marché des obligations est également dans la même dynamique baissière, s’élevant à 10068,127milliards de FCFA contre 10 092,021 milliards de FCFA la veille (-23,894 milliards).







Les indices sont toujours en baissé. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a encore cédé 0,21% à 202,22 points contre 202,65 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est en baisse de 0,28% à 101,53 points contre 101,81 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une baisse plus accentuée de 0,74% à 105,14 points contre 105,92 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d’Ivoire (plus 6,84% à 5 780 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 2,15% à 950 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 2,10% à 5 100 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 1,32% à 1 925 FCFA) et BOA Mali (plus 1,22% à 1 245 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (moins 6,21% à 1 360 FCFA), ETI Togo (moins 5,00% à 19 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,82% à 755 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 3,64% à 2 120 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 2 900 FCFA).



